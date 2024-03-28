Алдын-Херел Аида Анай-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дупшун Александра Вадимовна
Отец ребёнка: Дупшун Вадим Мөңгеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дупшун Даш-Маадыр Вадимович
Отец ребёнка: Дупшун Вадим Мөңгеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дупшун Вадим Мөңгеевич
Бракосочетание
Неизвестно