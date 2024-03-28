Алдын-Херел Аида Анай-ооловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлдын-Херел Аида Анай-ооловна

Алдын-Херел Аида Анай-ооловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дупшун Александра Вадимовна

Отец ребёнка: Дупшун Вадим Мөңгеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дупшун Даш-Маадыр Вадимович

Отец ребёнка: Дупшун Вадим Мөңгеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Душпун Субудай Вадимович

Отец ребёнка: Дупшун Вадим Мөңгеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дупшун Вадим Мөңгеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.