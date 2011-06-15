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Митрушин Николай Александрович
Митрушин Николай Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1953
Пол
Мужской
Отец
Митрушин Александр Дмитриевич
1924 г.р.
Мать
Митрушина (Вешнякова) Александра Павловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1953
Отец:
Митрушин Александр Дмитриевич
Мать:
Митрушина Александра Павловна
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