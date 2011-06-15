Митрушин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрушин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1953

Отец: Митрушин Александр Дмитриевич

Мать: Митрушина Александра Павловна

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