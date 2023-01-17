Графова Матрена Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Графов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Графов Василий Александрович
Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Александровна
Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Графов Иван Александрович
Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно