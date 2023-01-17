Графова Матрена Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова Матрена Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Графов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Графов Василий Александрович

Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Александровна

Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Иван Александрович

Отец ребёнка: Графов Александр Терентьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов Александр Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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