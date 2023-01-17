Исправникова Маря Ивановна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Исправников Иван Петрович
Отец ребёнка: Исправников Петр Симонович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Софья Петровна
Отец ребёнка: Исправников Петр Симонович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Исправников Никита Петрович
Отец ребёнка: Исправников Петр Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно