Анисья Максимовна (Ивановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Максим (Иван)
Мать: не указана
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M79P?i=334&wc=... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеевич
Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно