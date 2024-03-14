Анисья Максимовна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Максимовна (Ивановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1691 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Максим (Иван)

Мать: не указана

РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M79P?i=334&wc=... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеевич

Есеновичи, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-W2YL?i=60&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно

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