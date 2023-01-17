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Шуганов Николай Николаевич
Шуганов Николай Николаевич
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Место рождения
Лозынино
, Талдомский, Московская область
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Шуганов Николай Сергеевич
1931 г.р.
Мать
Шуганова (Иванова) Антонина Федоровна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Шуганов Николай Сергеевич
Мать:
Шуганова Антонина Федоровна
Лозынино
, Талдомский, Московская область
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