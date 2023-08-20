Наумова (Павина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти04.05.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Павин Иван
Рождение ребёнка
12.08.1927
Отец ребёнка: Наумов Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1932
Сын: Наумов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Наумов Иван Федорович
Новокузнецкая, 26
Рождение ребёнка
12.12.1937
Дочь: Терентьева Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.1969