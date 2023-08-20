Наумова (Павина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Павина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

04.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Павин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1927

Сын: Наумов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.07.1932

Сын: Наумов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Новокузнецкая, 26
Рождение ребёнка
12.12.1937

Дочь: Терентьева Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Иван Федорович

Смерть
04.05.1969
Москва, город федерального значения Москва
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