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Снурников Антон Константинович

Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.08.1879

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879

Отец: Снурников Константин Иванович

Мать: Снурникова Агриппина Дмитриевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
13.03.1898

Дочь: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Снурников Иван Антонович

Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
?.01.1902

Сын: Снурников Павел Антонович

Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.06.1909

Сын: Снурников Петр Антонович

Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1902

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