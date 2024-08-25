Снурников Антон Константинович
Место рождения
Дата рождения01.08.1879
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1898
Дочь: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
?.01.1902
Сын: Снурников Павел Антонович
Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
29.06.1909
Мать ребёнка: Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна
Смерть
После 1902