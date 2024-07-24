Перевалова Маланья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевалова Маланья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевалов Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Перевалова Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Перевалов Игнатий Васильевич

Смерть
После 1834
Трошкова, Махнёвское, Свердловская область

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