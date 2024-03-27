Юсупова (Низамова) Сабира
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно