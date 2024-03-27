Юсупова (Низамова) Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Низамова) Сабира

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Наки Близнецы Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Наки Близнецы Шакирович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Наки Близнецы Шакирович

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Наки Близнецы Шакирович

Смерть
Неизвестно
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