Кирпичников Степан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирпичников Степан Никитин

Кирпичников Степан Никитин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирпичников Никита Степанов

Мать: Кирпичникова Матрёна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кирпичников Марка?

Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Степанова

Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Степанова

Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпичникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Степанова

Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close