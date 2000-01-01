Кирпичников Степан Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирпичников Никита Степанов
Мать: Кирпичникова Матрёна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кирпичников Марка?
Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Степанова
Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Степанова
Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирпичникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Степанова
Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Кирпичникова Пелагея
Смерть
Неизвестно