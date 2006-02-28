Дерябина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1932
Дата смерти28.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1932
Рождение ребёнка
25.09.1952
Дочь: Меньшикова Элла Вениаминовна
Отец ребёнка: Меньшиков Вениамин Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1959
Сын: Меньшиков Николай Вениаминович
Отец ребёнка: Меньшиков Вениамин Николаевич
Бракосочетание
23.10.1981
Муж: не указан
Смерть
28.02.2006