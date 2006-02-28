Дерябина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1932

Дата смерти

28.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1932

Отец: Дерябин Николай Афанасьевич

Мать: Дерябина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
25.09.1952

Дочь: Меньшикова Элла Вениаминовна

Отец ребёнка: Меньшиков Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1959

Сын: Меньшиков Николай Вениаминович

Отец ребёнка: Меньшиков Вениамин Николаевич

Бракосочетание
23.10.1981

Муж: не указан

Смерть
28.02.2006

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