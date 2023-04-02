Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГловацкая Корнийчук Дарья Васильевна

Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гловацкий Иван Казимирович

Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.

Дочь: Териховская (Гловацкая) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гловацкий Иван Казимирович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Муж: Корнийчук Иосиф Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Муж: Корнийчук Иосиф Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Муж: Корнийчук Иосиф Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Муж: Корнийчук Иосиф Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.