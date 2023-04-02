Гловацкая Корнийчук Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.
Дочь: Териховская (Гловацкая) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гловацкий Иван Казимирович
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Оба вторым браком.
Смерть
Неизвестно