Павлова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Игнат
Рождение ребёнка
1895
Сын: Павлов Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кондратенкова (Павлова) Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Иванова (Павлова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Рождение ребёнка
19.08.1902
Сын: Павлов Григорий Игнатевич
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Павлова) Ульяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Павлов ? Игнатьевич
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Павлов ? Игнатьевич
Отец ребёнка: Павлов Игнат
Смерть
Неизвестно