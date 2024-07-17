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Павлова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Игнат

Рождение ребёнка
1895

Сын: Павлов Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кондратенкова (Павлова) Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Иванова (Павлова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Павлов Григорий Игнатевич

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Павлова) Ульяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Павлов ? Игнатьевич

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Павлов ? Игнатьевич

Отец ребёнка: Павлов Игнат

Смерть
Неизвестно

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