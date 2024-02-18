Романова (Подпрятова) Дуся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Александр Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Романов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Иван
Смерть
Неизвестно