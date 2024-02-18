Романова (Подпрятова) Дуся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Подпрятова) Дуся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Подпрятова Елизавета Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Александр Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Романов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван

Смерть
Неизвестно

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