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Запасной Данил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Запасный Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1880

Сын: Запасной Василий Данилович

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Рождение ребёнка
17.06.1882

Сын: Запасной Павел Данилович

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Рождение ребёнка
16.09.1884

Сын: Запасной Константин Данилович

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Рождение ребёнка
18.09.1886

Дочь: Брюховец (Запасная) Ульяна Даниловна

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Запасная Мелания Даниловна

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Рождение ребёнка
17.03.1891

Сын: Запасной Алексей Данилович

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Запасная Марфа Даниловна

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Запасной Гавриил Данилович

Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна

Смерть
Неизвестно

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