Запасной Данил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Запасный Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1880
Сын: Запасной Василий Данилович
Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна
Рождение ребёнка
17.06.1882
Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна
Рождение ребёнка
16.09.1884
Рождение ребёнка
18.09.1886
Рождение ребёнка
1889
Сын: Запасная Мелания Даниловна
Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна
Рождение ребёнка
17.03.1891
Сын: Запасной Алексей Данилович
Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Запасная Марфа Даниловна
Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Запасной Гавриил Данилович
Мать ребёнка: Запасная (Мелешко) Гликерия Даниловна Дионисиевна
Смерть
Неизвестно