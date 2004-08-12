Прокопьев Фёдор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьев Фёдор Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.2004

Дочь: Прокопьева Кристина Фёдоровна

Мать ребёнка: Прокопьева Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.05.2014

Сын: Прокопьев Давид Фёдорович

Мать ребёнка: Прокопьева Наталья Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Наталья Геннадьевна

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