Прокопьев Фёдор Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.2004
Дочь: Прокопьева Кристина Фёдоровна
Мать ребёнка: Прокопьева Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
28.05.2014
Сын: Прокопьев Давид Фёдорович
Мать ребёнка: Прокопьева Наталья Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно