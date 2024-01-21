Легошина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легошина Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легошин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Легошин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Легошин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Легошин Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Легошин Фёдор Антонович

Смерть
Неизвестно

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