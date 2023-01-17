Анкудинов Яков Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1848
Отец: Анкудинов Родион Дмитриевич
Мать: не указана
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Родионов сын Яков 1 1/2
Смерть
Неизвестно