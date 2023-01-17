- Хиония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: Лысова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Дочь: Лысова Агрипина Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.
Дочь: Лысова Фёкла Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.07.1844 ст.
Дочь: Лысова Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Лысова Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850 ст.
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.
Сын: Лысов Пантелеимон Сергеевич
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Сын: Лысов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно