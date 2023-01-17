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- Хиония Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1836 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1842 г.р.
1844 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1850 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: Лысова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Дочь: Лысова Агрипина Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842 ст.

Дочь: Лысова Фёкла Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1844 ст.

Дочь: Лысова Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Лысова Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1850 ст.

Сын: Лысов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855 ст.

Сын: Лысов Пантелеимон Сергеевич

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Лысов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Лысов Сергей Федорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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