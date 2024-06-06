Алешин Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1897
Дата смерти14.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Алешина Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.05.1924
Сын: Алешин Петр Павлович
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алешин Константин Павлович
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна
Смерть
14.11.1975