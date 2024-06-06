Алешин Павел Федорович 25.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешин Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1897

Дата смерти

14.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Алешина Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Алешин Петр Павлович

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Алешин Константин Павлович

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Дмитриевна

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
14.11.1975

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