Басыров Канзафар Галилович
Место рожденияБуриказганово, Башкортостан, Россия
Дата рождения29.01.1912
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Басыров Канзафар Галилович В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Карт... Показать все
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
04.03.1969
Смерть
1990