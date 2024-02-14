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Басыров Канзафар Галилович

Место рождения

Буриказганово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

29.01.1912

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1912

Отец: Абдулбасыров Ахметгалям Абдрахманов

Мать: Абдулбасырова (Мухаметшафикова) Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Место жительства
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Басыров Канзафар Галилович В архив Дата рождения __.__.1912 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Буриказган Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Карт... Показать все
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Рождение ребёнка
04.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басырова (Басырова) Сарвар Хабибуллова

Смерть
1990

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