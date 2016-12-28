Ермолаев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1918

Дата смерти

19.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1949

Сын: Ермолаев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1953

Дочь: Кривошеина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Клавдия Васильевна

Смерть
19.11.1975
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