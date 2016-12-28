Ермолаев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1918
Дата смерти19.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1949
Сын: Ермолаев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
12.08.1953
Дочь: Кривошеина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ермолаева Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1975