Бом Фёдор Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1863
Жена: Бом Елисавета Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Федор Карлович Бом
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
25.02.1866
Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
31.10.1867
Дочь: Софья Фёдоровна
Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
26.02.1869
Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
действ.статский советник, товарищ прокурора С-Петербург Судебной Палаты (1899)
Смерть
Неизвестно