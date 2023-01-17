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Бом Фёдор Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1863

Жена: Бом Елисавета Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Федор Карлович Бом
Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна

Рождение ребёнка
25.02.1866

Сын: Бом Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна

Рождение ребёнка
31.10.1867

Дочь: Софья Фёдоровна

Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна

Рождение ребёнка
26.02.1869

Сын: Бом Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Бом Елисавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
действ.статский советник, товарищ прокурора С-Петербург Судебной Палаты (1899)
Смерть
Неизвестно
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