Денисова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Анна Иванова

Денисова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Денисов Анисим Егоров

деревня Кисаровка
Рождение ребёнка
08.02.1867

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Денисов Анисим Егоров

деревня Кисаровка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Анисим Егоров

Смерть
Неизвестно
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