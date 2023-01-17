Лютов Валентин Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти01.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лютова Нина Николаевна
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
01.09.1985