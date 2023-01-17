Лютов Валентин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютов Валентин Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

01.09.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Нина Николаевна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
01.09.1985
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