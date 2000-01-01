Манин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манин Андрей
Мать: Манина Татьяна
Рождение ребёнка
01.05.1973
Рождение ребёнка
16.02.1975
Рождение ребёнка
29.09.1976
Рождение ребёнка
31.08.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно