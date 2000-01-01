Манин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манин Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манин Андрей

Мать: Манина Татьяна

Рождение ребёнка
01.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
16.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
29.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
31.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манина Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манина Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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