Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1797

Муж: Самуил Ефремович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Евментий Самойлович

Отец ребёнка: Самуил Ефремович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Семен Самойлович

Отец ребёнка: Самуил Ефремович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Самойлович

Отец ребёнка: Самуил Ефремович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петр Самойлович

Отец ребёнка: Самуил Ефремович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Афимья Самойловна

Отец ребёнка: Самуил Ефремович

Девяткина, Мольгинская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно

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