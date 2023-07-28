Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1797
Муж: Самуил Ефремович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Евментий Самойлович
Отец ребёнка: Самуил Ефремович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Семен Самойлович
Отец ребёнка: Самуил Ефремович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Самойлович
Отец ребёнка: Самуил Ефремович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Петр Самойлович
Отец ребёнка: Самуил Ефремович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Афимья Самойловна
Отец ребёнка: Самуил Ефремович
Смерть
Неизвестно