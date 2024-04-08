Замыцкая (Папкова) Аглаида Поликарповна
Место рождения
Дата рождения04.08.1810 ст.
Дата смерти1871
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1810 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Горемыкина Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Замыцкий Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Замыцкий Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Замыцкий Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Замыцкий Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1871