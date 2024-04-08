Замыцкая (Папкова) Аглаида Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыцкая (Папкова) Аглаида Поликарповна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.08.1810 ст.

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1810 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Рождение ребёнка
1836

Дочь: Горемыкина Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Замыцкий Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Замыцкий Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Замыцкий Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замыцкий Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Замыцкий Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замыцкий Дмитрий Петрович

Смерть
1871
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