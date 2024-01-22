Быков Фёдор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Быков Борис Михайлович
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Быков Яков Федорович
Мать ребёнка: (Быкова) Стефанида Борисовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Быкова) Марья Федоровна
Мать ребёнка: (Быкова) Стефанида Борисовна