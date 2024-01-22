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Быков Фёдор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Быков Борис Михайлович

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Быкова) Стефанида Борисовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Быков Яков Федорович

Мать ребёнка: (Быкова) Стефанида Борисовна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Быкова) Марья Федоровна

Мать ребёнка: (Быкова) Стефанида Борисовна

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