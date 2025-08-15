Кричевский Анатолий Львович Около 1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Кричевский Анатолий Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1932

умер Неизвестно, Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Мать
Кричевская (Сокольская) Гита Григорьевна06.07.1903 г.р.
Отец
Кричевский ЛевНеизвестно г.р.
Супруги
Кричевская Ирена ШмуэлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кричевский Лев Анатольевич1972 г.р.
Кричевская Ирина АнатольевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Кричевский Лев

Мать: Кричевская (Сокольская) Гита Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кричевская Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Кричевская Ирена Шмуэлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кричевская Ирена Шмуэлевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Кричевский Лев Анатольевич

Мать ребёнка: Кричевская Ирена Шмуэлевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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