Кричевский Анатолий Львович
мужской, родился Около 1932
умер Неизвестно, Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
МатьКричевская (Сокольская) Гита Григорьевна06.07.1903 г.р.
ОтецКричевский ЛевНеизвестно г.р.
Супруги
Кричевская Ирена ШмуэлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кричевский Лев Анатольевич1972 г.р.
Кричевская Ирина АнатольевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кричевская Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Кричевская Ирена Шмуэлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Сын: Кричевский Лев Анатольевич
Мать ребёнка: Кричевская Ирена Шмуэлевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область