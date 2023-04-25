Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новокрещенко Севастьян

Мать: Новокрещенко Аграфена Логоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слава Леонидович

Мать ребёнка: Лена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Лена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слава Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лена

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