Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слава Леонидович
Мать ребёнка: Лена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Лена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слава Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лена