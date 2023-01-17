Огнев Пантелей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнев Пантелей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1942
Кайтанак, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Эвелина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огнев Анатолий Пантелеевич

Мать ребёнка: Аксенова Эвелина Петровна

Смерть
Неизвестно
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