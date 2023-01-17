Огнев Пантелей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1942
Кайтанак, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огнев Анатолий Пантелеевич
Мать ребёнка: Аксенова Эвелина Петровна
Смерть
Неизвестно