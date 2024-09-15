Климова Феврония Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 15 поз. - 44
Рождение ребёнка
14.04.1901
Сын: Климов Иван (Иоанн) Стефанович
Отец ребёнка: Климов Стефан Емельянович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 15_14.04.1901_крещение-14.04.1901 пол_М_ запись - 44 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Климов Стефан Емельянов и законная жена Февро... Показать все
Смерть
Неизвестно