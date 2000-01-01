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Кандаков Дмитрий

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

11.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1967 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1990

Отец: Кандаков Геннадий

Мать: Кандакова Галина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
2013

Жена: Кандакова Алена

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кандакова Алена

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кандакова Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Кандакова Алена

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