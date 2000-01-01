Кандаков Дмитрий
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения11.01.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1990
Отец: Кандаков Геннадий
Мать: Кандакова Галина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
2013
Жена: Кандакова Алена
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кандакова Алена
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кандакова Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Кандакова Алена