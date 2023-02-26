Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Влас Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Никифоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Семен Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Никифоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мавра Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Никифоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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