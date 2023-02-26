Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Влас Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Никифоров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Семен Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Никифоров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мавра Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Никифоров
Смерть
Неизвестно