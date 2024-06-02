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Красников Степан

Место рождения

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Красников Владимир

Мать: ?

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Юрий

Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Красникова) Евдокия

Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красников Василий

Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
18.09.1927

Сын: Красников Михаил

Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
13.04.1940

Сын: Красников Алексей

Мать ребёнка: Красникова (Красникова) Ефросинья

Рождение ребёнка
20.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красникова (Красникова) Ефросинья

Любостань, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Погиб во время ВОВ
Похороны
Неизвестно

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