Красников Степан
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Красников Владимир
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Юрий
Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Красникова) Евдокия
Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Василий
Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1927
Сын: Красников Михаил
Мать ребёнка: Красникова (Каракулина) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
13.04.1940
Сын: Красников Алексей
Мать ребёнка: Красникова (Красникова) Ефросинья
Рождение ребёнка
20.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красникова (Красникова) Ефросинья
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Погиб во время ВОВ
Похороны
Неизвестно