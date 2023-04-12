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Васильев Федор Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Васильев Федот Кузьмич

Мать: Соломея

Рождение ребёнка
1918

Сын: Васильев Максим Федорович

Мать ребёнка: Новоторженцева Федора Павловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Васильев Иван Федорович

Мать ребёнка: Новоторженцева Федора Павловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Васильев Киприян Федорович

Мать ребёнка: Новоторженцева Федора Павловна

Смерть
Неизвестно
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