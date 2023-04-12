Васильев Федор Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Васильев Федот Кузьмич
Мать: Соломея
Рождение ребёнка
1918
Сын: Васильев Максим Федорович
Мать ребёнка: Новоторженцева Федора Павловна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Новоторженцева Федора Павловна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Васильев Киприян Федорович
Мать ребёнка: Новоторженцева Федора Павловна
Смерть
Неизвестно