Лесников Артем Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесников Артем Юрьевич

Лесников Артем Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1995

Отец: Лесников Юрий Анатольевич

Мать: Лесникова Ангелина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close