Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1930
Дочь: Халтурина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халтурина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халтурин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халтурин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халтурин Виталий Иванович
Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно