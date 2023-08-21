Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1930

Дочь: Халтурина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халтурин Борис Иванович

Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халтурина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халтурин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халтурин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халтурин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Халтурин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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