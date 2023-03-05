Тесницкая Евфимия Онисифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесницкая Евфимия Онисифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1902

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Тесницкий Фёдор Михайлович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1910

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Тесницкий Фёдор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тесницкий Фёдор Михайлович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
в 1902 она Евдокия
Смерть
Неизвестно
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