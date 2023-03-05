Тесницкая Евфимия Онисифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1902
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Тесницкий Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
27.01.1910
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Тесницкий Фёдор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
в 1902 она Евдокия
Смерть
Неизвестно