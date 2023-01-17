Иванов Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Степан Степанович

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Место рождения

Казинка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.08.1920

Дата смерти

06.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Казинка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.05.1954

Жена: Кудряшова Прасковья Ивановна

Чакино, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.09.1954

Сын: Иванов Николай Степанович

Мать ребёнка: Кудряшова Прасковья Ивановна

Чакино, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
06.04.1992
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
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