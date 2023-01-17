Иванов Степан Степанович
Место рождения
Дата рождения20.08.1920
Дата смерти06.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1954
Рождение ребёнка
13.09.1954
Сын: Иванов Николай Степанович
Мать ребёнка: Кудряшова Прасковья Ивановна
Смерть
06.04.1992
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область