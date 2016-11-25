Афанасьева (Анненкова) Раиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Анненкова) Раиса Яковлевна

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Место рождения

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.01.1928

Дата смерти

25.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1928

Отец: Анненков Яков Сергеевич

Мать: не указана

Коповка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
25.10.1950

Муж: Афанасьев Иван Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1951

Дочь: Тарасенко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1964

Дочь: Афанасьева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.11.2016
Москва, город федерального значения Москва
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