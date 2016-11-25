Афанасьева (Анненкова) Раиса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1928
Дата смерти25.11.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1928
Отец: Анненков Яков Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1950
Рождение ребёнка
25.08.1951
Дочь: Тарасенко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
13.03.1964
Дочь: Афанасьева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Матвеевич
Смерть
25.11.2016