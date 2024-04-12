Шаршанов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения10.04.1917
Дата смерти13.09.1949
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1917
Призыв на военную службу
23.06.1941
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Подвиг
26.06.1944
Сенно, Сенненский район, Витебская область
Демобилизация
13.07.1944
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
08.08.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
13.09.1949
Калининград, город Калининград, Калининградская область