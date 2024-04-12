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Шаршанов Иван Александрович

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Место рождения

Тверицы, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.04.1917

Дата смерти

13.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1917

Отец: Шаршанов Александр Прокопьевич

Мать: Шаршанова Федосья Андреевна

Тверицы, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
23.06.1941
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Подвиг
26.06.1944
Сенно, Сенненский район, Витебская область
Демобилизация
13.07.1944
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная награда
08.08.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
13.09.1949
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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