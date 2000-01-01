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Смолянский Лазарь

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Место рождения

Туркменистан, г. Небит-Даг

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Туркменистан, г. Небит-Даг
Рождение ребёнка
03.08.1943

Сын: Смолянский Борис Лазаревич

Мать ребёнка: Смолянская Ольга Павловна

Туркменистан, г. Небит-Даг
Смерть
Неизвестно
Туркменистан, г. Небит-Даг
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