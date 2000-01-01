Смолянский Лазарь
Место рожденияТуркменистан, г. Небит-Даг
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Туркменистан, г. Небит-Даг
Рождение ребёнка
03.08.1943
Сын: Смолянский Борис Лазаревич
Мать ребёнка: Смолянская Ольга Павловна
Туркменистан, г. Небит-Даг
Смерть
Неизвестно
Туркменистан, г. Небит-Даг