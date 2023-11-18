Сенцова Феврония Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Сенцова Мария Лукинична
Отец ребёнка: Сенцов Лука Романович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сенцов Алексей Лукич
Отец ребёнка: Сенцов Лука Романович
Черемыш, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Сенцов Лука Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно