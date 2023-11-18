Сенцова Феврония Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенцова Феврония Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Сенцова Мария Лукинична

Отец ребёнка: Сенцов Лука Романович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Сенцов Алексей Лукич

Отец ребёнка: Сенцов Лука Романович

Черемыш, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Сенцов Григорий Лукич

Отец ребёнка: Сенцов Лука Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенцов Лука Романович

Смерть
Неизвестно
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