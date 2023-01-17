Анастасия Фаддеевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1809
Отец: Фаддей Маркович
Мать: Пелагия Романовна
Крещение
11.11.1809
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
29.12.1840
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница деревни Леонихи крестьянина Андрея Иванова жена Настасья Фадеева
Крещение
03.07.1842
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемники | Фаддей Марков деревни Леонихи | Фаддея (Андрея) Иванова жена Настасья Фаддеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно