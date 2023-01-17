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Анастасия Фаддеевна

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Место рождения

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.11.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1809

Отец: Фаддей Маркович

Мать: Пелагия Романовна

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
11.11.1809
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
29.12.1840
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница деревни Леонихи крестьянина Андрея Иванова жена Настасья Фадеева
Крещение
03.07.1842
Церковь Рождества Пересвятой Богородицы, Дрюцково, село, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемники | Фаддей Марков деревни Леонихи | Фаддея (Андрея) Иванова жена Настасья Фаддеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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