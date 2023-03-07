Анохина (Волкова) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохина (Волкова) Людмила Юрьевна

Анохина (Волкова) Людмила Юрьевна

avatar

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

09.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1964

Отец: Волков Юрий Иванович

Мать: Волкова Таисия Павловна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
07.01.1983

Муж: Анохин Алексей Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.12.1983

Дочь: Лукьяненко Татьяна

Отец ребёнка: Анохин Алексей Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Анохин Алексей Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close