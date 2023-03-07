Анохина (Волкова) Людмила Юрьевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1964
Отец: Волков Юрий Иванович
Мать: Волкова Таисия Павловна
Бракосочетание
07.01.1983
Рождение ребёнка
25.12.1983
Дочь: Лукьяненко Татьяна
Отец ребёнка: Анохин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Анохин Алексей Иванович