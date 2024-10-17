Артамонова (Козлова) Степанида Митрофанова
Место рожденияд. Надеждино Инзадскго уезда Пензинской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев
Бракосочетание
29.01.1895
Рождение ребёнка
04.10.1903
Сын: Артамонов Алексей Андреев
Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1905
Дочь: (Артамонова) Фавета Андреева
Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1907
Дочь: (Артамонова) Нина Андреева
Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев
Смерть
Неизвестно