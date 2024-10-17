Артамонова (Козлова) Степанида Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Козлова) Степанида Митрофанова

Место рождения

д. Надеждино Инзадскго уезда Пензинской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Сергей Андреев

Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев

Бракосочетание
29.01.1895

Муж: Артамонов Андрей Васильев

Рождение ребёнка
04.10.1903

Сын: Артамонов Алексей Андреев

Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1905

Дочь: (Артамонова) Фавета Андреева

Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.08.1907

Дочь: (Артамонова) Нина Андреева

Отец ребёнка: Артамонов Андрей Васильев

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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