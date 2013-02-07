Колягина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колягина Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2013

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2013

Отец: Колягин Степан Сергеевич

Мать: не указана

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